Σε ύφεση βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα στο Χελιδόνι Ηλείας, μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, που συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Λίγο μετά τις 5:30 η κατάσταση είχε βελτιωθεί σημαντικά, χωρίς ενεργό πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων πεζοπόρων τμημάτων και 39 οχημάτων. Παράλληλα, η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επικρατούν ακόμη ισχυροί άνεμοι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Χελιδονιού και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε αγροτοδασικές εκτάσεις, με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι. Ωστόσο, η αλλαγή στη φορά του ανέμου την έστρεψε εκ νέου προς το Χελιδόνι, δημιουργώντας νέο μέτωπο και απειλώντας τις περιοχές της Καυκανιάς και του Λαντζοΐου.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα.