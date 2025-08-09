Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Kαλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κερατέα, καθώς αυτή τη στιγμή, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, είναι σε ύφεση μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 8 Αυγούστου, επεκτάθηκε γρήγορα σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής. Η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι ένας νεκρός, καθώς και καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με εθελοντές ήταν επί ποδός όλο το βράδυ, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου, ενώ στο σημείο έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένονται και σήμερα, Σάββατο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε όλη την περίμετρο, οι οποίες αντιμετωπίζονται, ενώ οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι αρκετές, ωστόσο η καταγραφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Νωρίτερα σήμερα μία νέα εστία πυρκαγιάς ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στην περιοχή.

Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των οικισμών Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν προς Αθήνα, ενώ εκδόθηκε εκ νέου 112 για τους κατοίκους του οικισμού Χάρβαλο Κερατέας, ζητώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κινηθούν προς Ανάβυσσο.

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού από αέρος για να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις, ενώ στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 264 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί από το πρωί δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, τα οποία ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς θα ενισχυθούν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή, γύρω στις 14:00, σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτικές, δασικές εκτάσεις και οικισμούς και έλαβε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, φτάνοντας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι τα όρια του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας. Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, καθώς εντοπίστηκε νεκρός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εντός πλινθόκτιστης κατασκευής. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρήκαν απανθρακωμένο τον άνδρα εντός του κτίσματος, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06:30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.