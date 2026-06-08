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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Λουτράκι μετά από δύο ώρες επιχείρησης των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης, στο Σκάλωμα και αμέσως ήχησε το 112.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, που έσπευσε στην περιοχή, προέβη στη σύλληψη 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Δείτε βίντεο από την έκταση του πευκοδάσους που κάηκε:

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα. Ακόμη, στο σημείο έσπευσαν εναέρια μέσα και πιο συγκεκριμένα πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα της φωτιάς από την Πυροσβεστική και σύμφωνα με πληροφορίες ένα μόνο αεροσκάφος ρίχνει νερό αυτή την ώρα.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:

Μόλις ξέσπασε η φωτιά στο Σκάλωμα Λουτρακίου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή, Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε στο μήνυμα του το 112.

Το μήνυμα του 112

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 8, 2026

Σημειώνεται πως από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά την στιγμή που ξέσπασε και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής:

Από χορτοκοπτικές εργασίες προκλήθηκε η πυρκαγιά

Αμέσως όταν ξέσπασε η φωτιά, μετέβη στο σημείο με εντολή Αρχηγού, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Ειδικότερα, συνελήφθη 70χρονος Γάλλος ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.