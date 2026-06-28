Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Πευκάλι Κορινθίας.

Η άμεση κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων περιόρισε το πύρινο μέτωπο, μέσα σε μόλις 45 λεπτά, από την έναρξή του.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη 1:00 μ.μ. σε δασική έκταση, σε πολύ κοντινή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με τον δείκτη επικινδυνότητας στην περιοχή να είναι πολύ υψηλός λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, με τις ριπές να αγγίζουν τα 7 μποφόρ, αλλά και του ιδιαίτερα δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής, το οποίο δυσκόλευε την προσέγγιση των επίγειων μέσων.

Δείτε βίντεο από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά:

Ενεργοποίηση του 112 και προληπτική εκκένωση

Εξαιτίας της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε σπίτια, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε άμεσα το 112, μέσω του οποίου εκδόθηκε μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή Αμόνι, καλώντας τους για προληπτικούς λόγους να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Σοφικό.

Η ειδοποίηση του 112:

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Wildfire in #Ammoni of the regional unit of #Korinthia ‼️ If you are in the area, move away via road Korinthou Epidavrou to #Sofiko ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες συνολικά, 3 ομάδες δασοκομάντος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικά οχήματα, πολυμελείς ομάδες εθελοντών, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του Δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.