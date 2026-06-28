Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Πευκάλι Κορινθίας.

Η άμεση κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων περιόρισε το πύρινο μέτωπο, μέσα σε μόλις 45 λεπτά, από την έναρξή του.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη 1:00 μ.μ. σε δασική έκταση, σε πολύ κοντινή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με τον δείκτη επικινδυνότητας στην περιοχή να είναι πολύ υψηλός λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, με τις ριπές να αγγίζουν τα 7 μποφόρ, αλλά και του ιδιαίτερα δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής, το οποίο δυσκόλευε την προσέγγιση των επίγειων μέσων.

Δείτε βίντεο από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά:

Ενεργοποίηση του 112 και προληπτική εκκένωση

Εξαιτίας της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε σπίτια, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής  Προστασίας ενεργοποίησε άμεσα το 112, μέσω του οποίου εκδόθηκε μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή Αμόνι, καλώντας τους για προληπτικούς λόγους να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Σοφικό.

Η ειδοποίηση του 112:

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες συνολικά, 3 ομάδες δασοκομάντος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικά οχήματα, πολυμελείς ομάδες εθελοντών, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής:

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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