Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των περιορισμών που έχουν προκύψει στην εκτέλεση των δρομολογίων, πραγματοποιούνται τροποποιήσεις σε προγραμματισμένα δρομολόγια του Δεκαπενταύγουστου.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέες ώρες αναχώρησης, τροποποιήσεις προσεγγίσεων, έκτακτα δρομολόγια, μεταφορά επιβατών σε άλλα πλοία της εταιρείας, καθώς και αλλαγή λιμένα από Ραφήνα σε Λαύριο. Παρακαλούνται οι επιβάτες να ελέγξουν προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν το ταξίδι τους.

Τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου

Αναχωρήσεις Από Πειραιά:

WORLDCHAMPIONJET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο

EUROCHAMPIONJET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη

CHAMPIONJET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο

Αναχωρήσεις Από Λαύριο:

TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο

SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο