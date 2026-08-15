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Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των περιορισμών που έχουν προκύψει στην εκτέλεση των δρομολογίων, πραγματοποιούνται τροποποιήσεις σε προγραμματισμένα δρομολόγια του Δεκαπενταύγουστου.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέες ώρες αναχώρησης, τροποποιήσεις προσεγγίσεων, έκτακτα δρομολόγια, μεταφορά επιβατών σε άλλα πλοία της εταιρείας, καθώς και αλλαγή λιμένα από Ραφήνα σε Λαύριο. Παρακαλούνται οι επιβάτες να ελέγξουν προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν το ταξίδι τους.

Τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου

Αναχωρήσεις Από Πειραιά:

WORLDCHAMPIONJET στις 11.30 για ΠάροΝάξοΣαντορίνηΗράκλειο

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για ΣύροΤήνοΜύκονο

EUROCHAMPIONJET στις 15.00 για ΣύροΜύκονοΠάροΝάξοΊοΣαντορίνη

CHAMPIONJET 1 στις 15.00 για ΚύθνοΣέριφοΣίφνοΚίμωλοΜήλο

Αναχωρήσεις Από Λαύριο:

TERA JET 2 στις 15.00 για ΤήνοΜύκονο

SUPERSTAR στις 15.00 για ΆνδροΤήνο

 

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