Για ακόμη μία φορά, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γέμισε νερά, λόγω της Κυριακάτικης βροχής, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός – Πανιώνιος.

Οι άνθρωποι του ΣΕΦ αναγκάστηκαν, μετά το τέλος του αγώνα, να προβούν σε ενέργειες, προκειμένου να προστατέψουν το παρκέ του σταδίου.

Δεδομένου ότι η οροφή χρειάζεται αλλαγή, με αποτέλεσμα να «μπάζει» νερά σε κάθε βροχόπτωση, οι αρμόδιοι άπλωσαν έναν μουσαμά στο παρκέ, προκειμένου να προστατέψουν το ξύλο, για να μη φουσκώσει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.