Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Καρδίτσας.

Όπως αναφέρει ο τοπικός Τύπος, ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε στις 22:38 ώρα Ελλάδας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων νότια της Ρεντίνας Καρδίτσας.

Το εστιακό του βάθος ήταν 18 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.