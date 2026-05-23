Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάσσο.

Το φαινόμενο καταγράφηκε από το εθνικό σεισμολογικό δίκτυο, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά τη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 30 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την ένταση με την οποία έγινε αισθητό το φαινόμενο σε κατοικημένες περιοχές.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 9,1 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται κι εδώ στα 30 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος του δεύτερου σεισμού υπολογίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές και οι τοπικοί φορείς δεν έχουν λάβει αναφορές για ζημιές ή προβλήματα στις υποδομές του νησιού.

Δείτε πώς κατεγράφησαν οι σεισμικές δονήσεις από τον σεισμογράφο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στην Κάρπαθο: