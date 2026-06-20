Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:38 του Σαββάτου (20/6) στη Γαύδο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 Χλμ. ΑΒΑ της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,8 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό ο σεισμογράφος της Πύλου

Eπτά λεπτά νωρίτερα στις 12:31 προηγήθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 Χλμ. ΒΑ της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψε τους δύο σεισμούς ο σεισμογράφος της Βλυχάδας

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές του νησιού, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την Δήμαρχο Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές στο νησί, παρά μόνο μια μικρή κατολίσθηση σε ρέμα.

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Στις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά ανοιχτά της Γαύδου αναφέρθηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, πρόκειται για ισχυρό επιφανειακό σεισμό, με προκαταρκτικό μέγεθος 5,3 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Γαύδου, ο οποίος ακολουθήθηκε από προσεισμό μεγέθους 4,6 Ρίχτερ λίγα λεπτά νωρίτερα.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί αν η ισχυρότερη δόνηση αποτελεί τον κύριο σεισμό της ακολουθίας, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή παρουσιάζει υψηλή σεισμικότητα, καθώς εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και σε ιστορικά δεδομένα, σημειώνοντας ότι στην ίδια ευρύτερη ζώνη είχε καταγραφεί το 1959 ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, ο οποίος είχε επίσης προηγηθεί από προσεισμική δραστηριότητα, γεγονός που καταδεικνύει το σεισμικό δυναμικό της περιοχής.