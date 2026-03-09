Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσπρωτία.

Κλειστά είναι τα όλα σχολεία σήμερα Δευτέρα (9/3) στους δήμους Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την ασφάλειά τους.

«Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026. Η απόφαση λαμβάνεται με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου

Παράλληλα κλειστές θα είναι όλες οι σχολικές μονάδες και στους δήμους Φιλιατών και Σουλίου.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Περιφέρεια της Ηπείρου, αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους καθώς έγινε ξημερώματα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, καθώς το εστιακό βάθος ήταν μικρό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι στον Δήμο Δωδώνης και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης.

Ψήνα, Σενίκο, Άγιος Νικόλαος, και άλλα χωριά μετρούν τις πληγές τους και μάλιστα μετά από έναν βαρύ χειμώνα που πέρασαν με το αποτύπωμα να είναι ακόμη έντονο.

Σπίτια κατέρρευσαν κι άλλα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, εκκλησίες δεν άντεξαν το χτύπημα του Εγκέλαδου και πέτρινα σχολεία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.

Ο Δήμος Δωδώνης ξεκίνησε από το πρωί της Κυριακής την πρώτη καταγραφή και τις επιτόπιες επισκέψεις. Στα χωριά διαμένουν κυρίως ηλικιωμένοι οι οποίοι ζουν ώρες αγωνίας.

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στην Ψήνα. Από την κεντρική εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου μέχρι το σχολείο και σπίτια. Εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου παρουσιάζει ακόμη και το νεκροταφείο του χωριού με τις ζημιές να είναι ασύλληπτες.

Πολύ μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί επίσης το Σενίκο και όλοι οι οικισμοί του.

Εικόνες αποκάλυψης και στον Άγιο Νικόλαο όπου σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Οι πρώτες καταγραφές των αρχών δείχνουν επίσης σημαντικές ζημιές σε σπίτια στο Πολύδροσο Σουλίου και στη Δωδώνη.

Δύο εκκλησίες υπέστησαν σοβαρές ρωγμές και ένα σχολείο υπέστη ζημιά στην οροφή. Επίσης σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια, σημειώθηκαν ζημιές ένα εκ των οποίων έχει πάρει κλίση και χρειάζεται άμεση αυτοψία.

Σε αρκετά σημεία έπεσαν τούβλα και υλικά από σκεπές, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη προσοχής τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται και συνιστούν ψυχραιμία, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τις καταστροφές.

