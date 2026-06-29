Μια εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων από την Ελλάδα αναχωρεί για τη Βενεζουέλα, ανταποκρινόμενη στο διεθνές κάλεσμα για παροχή τεχνικής, επιχειρησιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Η χώρα της Λατινικής Αμερικής δοκιμάζεται από τις σοβαρές συνέπειες δύο πολύ ισχυρών σεισμικών δονήσεων, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις διεθνείς δεσμεύσεις για τη διαχείριση κρίσεων, ακολουθώντας πιστά τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Πλαισίου του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών.

Η ελληνική εκπροσώπηση και ο ρόλος του Ευθύμη Λέκκα

Στο επίκεντρο της ελληνικής συμμετοχής βρίσκεται ο γνώριμος επιχειρησιακά Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), κ. Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος μαζί με την υπόλοιπη ομάδα θα εισφέρει την πολυετή εμπειρία του στο πεδίο.

Οι βασικοί στόχοι των επιστημόνων

Οι προτεραιότητες της αποστολής είναι πολυεπίπεδες και εστιάζουν στα εξής σημεία:

– Γεωδυναμική ανάλυση: Λεπτομερής μελέτη του σεισμοτεκτονικού υπόβαθρου της περιοχής.

– Έλεγχος υποδομών: Καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στο δομημένο περιβάλλον και τα κτίρια.

– Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Αξιολόγηση των αλλαγών που επέφερε ο σεισμός στο φυσικό τοπίο.

– Υποστήριξη: Άμεση παροχή τεχνογνωσίας και ανθρωπιστικής αρωγής προς τις τοπικές αρχές.

Το πλάνο της επιχείρησης και οι περιοχές-κλειδιά

Βάσει του επιχειρησιακού πλάνου, η ελληνική ομάδα θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βαλένσια (Valencia), το οποίο παραμένει προσβάσιμο. Από εκεί, οι επιστήμονες θα μεταβούν στις ζώνες που έχουν πληγεί περισσότερο. Το πρόγραμμα των αυτοψιών και των τεχνικών ελέγχων περιλαμβάνει:

– Την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, Καράκας (Caracas).

– Την πόλη της Βαλένσια (Valencia).

– Τις παραλιακές και αστικές περιοχές Caraballeda, Catia La Mar και La Guaira.

Η διεθνής παρουσία της Ελλάδας

Με την κίνηση αυτή, η Ελλάδα επιβεβαιώνει έμπρακτα τον σταθερό της ρόλο στην παγκόσμια κοινότητα. Η χώρα αποδεικνύει την ετοιμότητά της να συνεισφέρει με εξειδικευμένο προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία απέναντι στις προκλήσεις των μεγάλων φυσικών καταστροφών.