Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες καλαθοσφαίρισης, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο συλληφθείς πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι του διαιτητή που εμπλέκεται στην υπόθεση και έχει επίσης συλληφθεί, Ηλία Κορομήλα.

Υπενθυμίζουμε πως χθες, βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, στο σπίτι του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου στην επαρχία, ενώ στην οικία του προέδρου της ΕΟΚ εντοπίστηκαν 8.000 ευρώ.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βρεθεί και άλλα χρηματικά ποσά στα σπίτια των έξι κατηγορούμενων, τα οποία δεν δικαιολογούνται και φέρονται να ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Στον Ανακριτή για εξηγήσεις

Οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στις 10:00 ενώπιον του Ανακριτή και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.

Οι συλλήψεις που έγιναν χθες κλόνισαν το ελληνικό μπάσκετ, καθώς οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, οι διαιτητές, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης, καθώς και ο Γενικός Συντονιστής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και στενός συνεργάτη της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Γιώργος Μαυραγάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν την δικογραφία. Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον τους, δήλωναν πως μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των κατηγοριών που τους αποδίδονταν. Υπενθυμίζουμε ότι τα έξι εντάλματα εκδόθηκαν από τον Ανακριτή, στο πλαίσιο έρευνας που είχε διενεργήσει ο αθλητικός Εισαγγελέας για στημένα παιχνίδια.

Στο επίκεντρο τα SMS της δικογραφίας

Μείζονος σημασίας για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ είναι μήνυμα που είχε στείλει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος στον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος ήταν ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών κατά τη διετία 2023-2025 και στη συνέχεια έγινε προπονητής της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για την διαιτητική τριάδα ενός αγώνα, τονίζοντας ότι η πληροφορία αυτή ήταν εμπιστευτική.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές». Η ΕΕΑ (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού) εξέτασε τότε το συγκεκριμένο υλικό, καλώντας στις αρχές του Ιουνίου σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας το 2020.

Ακόμη ένα μήνυμα που εγείρει ερωτήματα είναι το εξής: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;». Το συγκεκριμένο sms αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα.

Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος.

Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία

Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Ακολούθησαν καταγγελίες – καταθέσεις οκτώ μαρτύρων, εκ των οποίων οι δύο κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων. Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Σήμερα, το μεσημέρι, στη 13:00 αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει τον κόσμο της καλαθοσφαίρισης.

Στο στόχαστρο 50 αγώνες

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχουν κατατεθεί μηνύματα και υλικό που φέρεται να δείχνει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α’ κατηγορία, που εκτείνονται από το 2016 έως το 2026.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων κι ένας αγώνας εξωτερικού. Ο Εισαγγελέας αποδίδει στους έξι κατηγορούμενους τα αδικήματα της δωροδοκίας, δωροληψία, με στόχο την χειραγώγηση αγώνων πρώτης κατηγορίας και όχι μόνο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στρέφονται πλέον στο ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε από τις κατοικίες των κατηγορουμένων. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με πληροφορίες κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ και USB τα οποία αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς.

Στόχος είναι να εντοπιστούν επικοινωνίες, μηνύματα, αρχεία και άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία στην υπόθεση που έχει κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ.