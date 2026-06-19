Σε μια περίοδο κατά την οποία ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να καταγράφει θετικές επιδόσεις και να διατηρεί ισχυρή παρουσία στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα, έρχεται να προστεθεί ακόμη μία σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση. Το Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη απέσπασε ειδικό πανευρωπαϊκό έπαινο στα European Museum Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δήμου στον τομέα του πολιτισμού.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα θετικό κλίμα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις εσωτερικές διεργασίες της δημοτικής αρχής. Οι θετικές επιδόσεις της δημοτικής αρχής φαίνεται πως δίνουν πλέον στον δήμαρχο Νίκο Σακκά την πολιτική άνεση να προχωρήσει στις αλλαγές που, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται εδώ και αρκετό διάστημα.

Πηγές με γνώση των εξελίξεων αναφέρουν ότι ο δήμαρχος εξετάζει ανασχηματισμό του διοικητικού σχήματος, με στόχο την ανανέωση προσώπων και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, στους αυτοδιοικητικούς κύκλους θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν παρεμβάσεις στο σχήμα των αντιδημάρχων.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση του Θωμά Μερτσιώτη. Ο νεότερος δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής εμφανίζεται, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ως ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να αποκτήσουν αναβαθμισμένο ρόλο στο νέο διοικητικό σχήμα. Η διαρκής παρουσία του στην καθημερινότητα του Δήμου, η ενεργή συμμετοχή του σε δημοτικές δράσεις και η ενασχόλησή του με ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία φαίνεται να έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στο εσωτερικό της δημοτικής ομάδας. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η τοποθέτησή του σε θέση αντιδημάρχου θα αποτελέσει μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις ανανέωσης της δημοτικής αρχής, καθώς πρόκειται για το νεότερο σε ηλικία στέλεχος της παράταξης, το οποίο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την αυτοδιοικητική του πορεία, έχει ξεχωρίσει για τη συνέπεια, τη διάθεση προσφοράς και την προσπάθειά του να εισφέρει νέες ιδέες και μια σύγχρονη αντίληψη στη λειτουργία του Δήμου.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, στα αυτοδιοικητικά «πηγαδάκια» της πόλης, εκτιμούν ότι μια πιθανή τοποθέτησή του σε θέση αντιδημάρχου θα αποτελούσε τη φυσική συνέχεια της μέχρι σήμερα πορείας του, αναγνωρίζοντας τη συνεπή παρουσία του, την ενεργή συμμετοχή του στα ζητήματα του Δήμου και τη διάθεσή του να συμβάλει με νέες ιδέες και μια σύγχρονη αντίληψη στη λειτουργία της δημοτικής αρχής.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις του δημάρχου, οι οποίες θα καθορίσουν το νέο διοικητικό σχήμα και, ενδεχομένως, θα σηματοδοτήσουν το επόμενο κεφάλαιο στη λειτουργία της δημοτικής αρχής.