Σε τροχιά έντονης και παρατεταμένης ζέστης είναι πιθανό να εισέλθει η χώρα μας κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις των μετεωρολογικών δεδομένων.

Τα νεότερα στοιχεία από το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο GFS συγκλίνουν στο σενάριο μιας ισχυρής θερμής εισβολής, η οποία αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας για αρκετά εικοσιτετράωρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι μακροπρόθεσμοι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν ότι οι πρώτες ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες, που έχουν την απαρχή τους στην αφρικανική ήπειρο, θα αρχίσουν να προσεγγίζουν τη χώρα μας από την Κυριακή 12 Ιουλίου, προκαλώντας αισθητή άνοδο του υδραργύρου.

Η κορύφωση του φαινομένου, που αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές των πολιτών, τοποθετείται χρονικά στο τριήμερο μεταξύ της Τρίτης 14 και της Πέμπτης 16 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, οι θερμοκρασίες θα βρεθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μεγάλη απόκλιση από τα κανονικά για την εποχή δεδομένα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα οποία μπορεί να αλλάξουν, η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Η σταδιακή υποχώρηση της έντονης ζέστης φαίνεται να δρομολογείται από την Παρασκευή 17 Ιουλίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν αλλαγή στη ροή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, επιτρέποντας σε ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά να κινηθούν προς την περιοχή μας.

Παράλληλα, κατά το διήμερο 18 και 19 Ιουλίου, φένεται πως η ενίσχυση των βοριάδων και των μελτεμιών στο Αιγαίο θα λειτουργήσει ως φυσικό κλιματιστικό, εκτοπίζοντας τη θερμή μάζα προς τα νότια.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι προγνώσεις επαληθευτούν, μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου η βόρεια και η κεντρική Ελλάδα θα έχουν επανέλθει σε σαφώς πιο δροσερά επίπεδα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Nα σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τοποθέτηση για θερμή εισβολή από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.