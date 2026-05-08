Εξειδικευμένο κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει επιληφθεί της υπόθεσης με το μυστηριώδες drone που εντοπίστηκε χθες σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Και οι 4 κρατικές υπηρεσίες ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές αυτής της περίεργης υπόθεσης, μετά τον τυχαίο εντοπισμό του υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV). Το σκάφος, που παραπέμπει σε τεχνολογία αιχμής στρατιωτικού τύπου, μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι του Αστακού, όπου και εξετάζεται εξονυχιστικά.

Δείτε βίντεο από την μεταφορά του:

«Σαν σκηνή από ταινία κατασκοπείας»

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν ψαράδες που κινούνταν κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο (Κάβος της Κυράς) παρατήρησαν κάτι απόκοσμο: μέσα σε μια θαλάσσια σπηλιά βρισκόταν ένα μαύρο, αεροδυναμικό σκάφος.

«Ήταν σαν σκηνή από ταινία κατασκοπείας. Το σκάφος δεν είχε άνθρωπο επάνω, αλλά η μηχανή του δούλευε κανονικά στο ρελαντί», αναφέρουν μαρτυρίες. Οι ψαράδες, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, ρυμούλκησαν το «drone-φάντασμα» μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής, ενημερώνοντας άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Χαρακτηριστικά που θυμίζουν πρακτικές ναρκεμπόρων

Η πρώτη αυτοψία αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο σκάφος αναψυχής ή για ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι. Το κατάμαυρο αυτόνομο USV θα μπορούσε ακόμα και να έχει χρησιμοποιηθεί σε μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς είναι συχνή πλέον «πρακτική» για τους ναρκεμπόρους οι πλωτές μεταφορές των φορτίων τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα φορτία δένονται σε πλωτό τρέιλερ, σε drones που κατευθύνονται από δορυφορικές συνδέσεις (εξού και το πιάτο της Starlink, που εντοπίστηκε).

Το όχημα θαλάσσιας πλεύσης (USV) που εξετάζεται ως ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών φέρει:

Προηγμένους αισθητήρες και θόλους επικοινωνίας

Συστοιχίες κεραιών για μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις

Μαύρο χρώμα «low visibility», που το καθιστά δύσκολα ορατό τη νύχτα ή από ραντάρ

Στο μικροσκόπιο η προέλευση και η αποστολή του

Μετά τη μεταφορά του στον Αστακό, το σκάφος βρίσκεται υπό την επιτήρηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και εξειδικευμένων τεχνικών.

Το γεγονός ότι η μηχανή ήταν σε λειτουργία υποδηλώνει ότι το σκάφος ήταν ενεργό μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε, αυξάνοντας το μυστήριο για το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη σπηλιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θαλάσσιο drone ενδέχεται να είναι ουκρανικής προέλευσης και πιθανότατα πρόκειται για MAGURA V5. Διαπιστώθηκε, μάλιστα, πως είχε μεν πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά, κάτι που στην αρχή αποτελούσε ερωτηματικό και γι΄ αυτό κλήθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ).

Το αρμόδιο Υπουργείο αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που ενδεχομένως φέρει το σκάφος.