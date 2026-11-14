Έντονη ανησυχία και οργή επικρατεί στους γονείς των μαθητών του 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στα Σεπόλια, έπειτα από τα αποκαλυπτικά ευρήματα πρόσφατου τεχνικού ελέγχου στο σύστημα θέρμανσης φυσικού αερίου της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, η εγκατάσταση κρίνεται ακατάλληλη και επικίνδυνη για τη λειτουργία της, καθώς εντοπίστηκαν σπασμένοι σωλήνες, τρύπιο δοχείο διαστολής, απουσία υποχρεωτικών πιστοποιητικών ασφαλείας, καθώς και ανιχνευτής φυσικού αερίου που παραμένει χωρίς αντικατάσταση για τουλάχιστον εννέα χρόνια.

Προτάσσοντας την ασφάλεια των 170 μαθητών του Δημοτικού, των δεκάδων συστεγαζόμενων νηπίων και των εκπαιδευτικών, η Γενική Συνέλευση των γονέων αποφάσισε να μη τεθεί ούτε λεπτό σε λειτουργία ο λέβητας έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες.

Παράλληλα, καλούν κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων και της Τεχνικής Υπηρεσίας στο σχολείο το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου (στις 08:00), απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής παρουσίας όλων των γονέων στην είσοδο της σχολικής μονάδας.

Εικόνες από τις φθορές στο σύστημα θέρμανσης της σχολικής μονάδας:

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου

«Την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 επισκέφτηκε το σχολείο μας τεχνικός της ICON GROUP. Όσα αναφέρει το «Τεχνικό Δελτίο Ελέγχου» και το «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των Εγκαταστάσεων Σταθερών Εστιών Καύσης για τη Θέρμανση Κτιρίων & Νερού» δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Οι γονείς ανησυχούμε!

Το σύστημα θέρμανσης (φυσικό αέριο) του σχολείου μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα δυνητικά επικίνδυνο αν δεν λυθεί. Είναι ακατάλληλο και εκτός των καθορισμένων από το νόμο προδιαγραφών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τεθεί σε λειτουργία.

Συγκεκριμένα:

Είναι κλειστή η παροχή νερού στον λέβητα γιατί πρέπει να αντικατασταθεί σπασμένος-φθαρμένος σωλήνας παροχής νερού . Οποιαδήποτε λειτουργία του είναι απολύτως επικίνδυνη.

. Οποιαδήποτε λειτουργία του είναι απολύτως επικίνδυνη. Δεν έχει ελεγχθεί η παροχή Φυσικού Αερίου.

Δεν έχει εκδοθεί «Πιστοποιητικό Αντοχής & Στεγανότητας» το οποίο είναι κατά το νόμο υποχρεωτικό.

το οποίο είναι κατά το νόμο υποχρεωτικό. Δεν τηρείται «Βιβλίο Μηνιαίων Μετρήσεων». Δηλαδή δεν πραγματοποιούνται έως τώρα οι κατά το νόμο υποχρεωτικοί μηνιαίοι έλεγχοι καθώς μιλάμε για μία εγκατάσταση ισχύος άνω των 400kW (ονομαστική ισχύς 581kW).

Δηλαδή δεν πραγματοποιούνται έως τώρα οι κατά το νόμο υποχρεωτικοί μηνιαίοι έλεγχοι καθώς μιλάμε για μία εγκατάσταση ισχύος άνω των 400kW (ονομαστική ισχύς 581kW). Ο ανιχνευτής φυσικού αερίου χρήζει αντικατάστασης και φαίνεται πως έχει τουλάχιστον εννέα χρόνια να αλλαχθεί με ανώτατο όριο τα πέντε.

Το ένα εκ των δύο δοχείων διαστολής είναι τρύπιο και χρήζει αντικατάστασης.

Απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση τοποθετούμε την προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των 170 παιδιών του Δημοτικού, των δεκάδων νηπίων που συστεγάζονται, των δασκάλων, νηπιαγωγών και του λοιπού προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Να μη τεθεί σε λειτουργία ούτε για ένα λεπτό αυτή η επικίνδυνη εγκατάσταση έως ότου αποκατασταθεί και διαπιστωθεί η ασφάλεια χρήσης της! Καλούμε την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 8 το πρωί να βρίσκονται στο σχολείο κλιμάκιο του Δήμου Αθηναίων & της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και κλιμάκιο της εταιρίας που πραγματοποίησε τον έλεγχο και να έχουμε πλήρη & επί τόπου ενημέρωση. Ζητάμε να μας παραδοθούν όλα τα «Δελτία Τεχνικού Ελέγχου» για να διαπιστώσουμε την ιστορικότητα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν (πχ 14/1/2026) καθώς και τα ευρήματά τους. Ζητάμε να πραγματοποιηθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις & εργασίες, να αντικατασταθούν ΑΜΕΣΑ όλα τα προβληματικά & φθαρμένα εξαρτήματα & υλικά, να εξασφαλιστούν όλα τα πιστοποιητικά και αρμόδιος κρατικός φορέας να μας δώσει γραπτή & σαφή διαβεβαίωση για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης & του δικτύου φυσικού αερίου. Η ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου βαραίνει τον Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Παιδείας. Η λειτουργία του σχολείου δεν μπορεί να είναι ομαλή χωρίς να είναι ασφαλή τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς απαντήσεις & διαβεβαιώσεις. Δηλώνουμε πως δεν έχουμε κανένα δίλημμα και δεν θα δείξουμε καμία επιείκεια ή αφέλεια. Τα παιδιά μας ούτε θα κρυώσουν ούτε θα κινδυνέψουν. Τα παιδιά μας θα παραμείνουν ασφαλή γιατί έχουν γονείς που θα τα προστατέψουν. Ορίζουμε τριμελή επιτροπή γονέων (καθώς είμαστε σε διαδικασία ανάδειξης νέου ΔΣ) η οποία θα αναλάβει να κάνει γνωστή τη σημερινή απόφασή μας, να στείλει υπομνήματα προς τον Δήμο Αθηναίων & την ΔΙΠΕ Α Αθήνας, να καταγγείλει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αυτήν την κατάσταση και να προβεί σε κάθε απαραίτητη κίνηση.

Εμείς φέρνουμε στο σχολείο τα παιδιά μας και καθώς αυτά κάνουν το μάθημα τους ή έχουν το διάλλειμα τους, θεωρούμε πως παραμένουν απολύτως ασφαλή. Όμως, αντί γι αυτό, μάθαμε πως το σχολείο μας έχει ένα κακοσυντηρημένο και επικίνδυνο σύστημα θέρμανσης. Δεν αποδεχόμαστε αυτήν την κατάσταση και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ότι χρειαστεί!

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 8:00 ΤΟ ΠΡΩΙ».