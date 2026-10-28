Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ στα Σεπόλια, λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Αλκινόου, από τη συμβολή της με την Κωνσταντινουπόλεως έως την οδό Αυλώνος.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.