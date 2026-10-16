Συναγερμός σήμανε το βράδυ στα Σεπόλια, όταν ένας άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και άρχισε να πετά κεραμίδια προς τον δρόμο.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε πολύωρη επιχείρηση, καθώς χρειάστηκαν περίπου τέσσερις ώρες διαπραγματεύσεων μέχρι οι αστυνομικοί να καταφέρουν να τον πείσουν να εγκαταλείψει την ταράτσα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο άνδρας κατέβηκε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου και συνελήφθη.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 20:00

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Προποντίδος, λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ.

Ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα του κτηρίου και άρχισε να πετά κεραμίδια προς το πεζοδρόμιο, την ώρα που από το σημείο περνούσαν πολίτες.

Αρχικά, οι περαστικοί δεν είχαν αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ η πρώτη πληροφορία που έφτασε στις Αρχές ήταν ότι επρόκειτο για διαρρήκτη που είχε βρεθεί στην ταράτσα.

Πρώτα κλήθηκε η Πυροσβεστική

Στο σημείο έφτασε αρχικά κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, ωστόσο η επικοινωνία με τον άνδρα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να τον πείσουν να κατέβει, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πολύωρη διαπραγμάτευση

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν συνομιλίες με τον άνδρα, επιχειρώντας να τον πείσουν να σταματήσει και να απομακρυνθεί από την ταράτσα.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, καθώς η συνεννόηση μαζί του δεν ήταν εύκολη.

Τελικά, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο άνδρας πείστηκε να κατέβει μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ερευνώνται τα κίνητρά του

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να ανέβει στην ταράτσα και να πετά κεραμίδια προς τον δρόμο και τους διερχόμενους.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή κίνητρα πίσω από τη συμπεριφορά του δεν έχουν αποσαφηνιστεί.