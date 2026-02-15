Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Εκατοντάδες σέρφερ αλλά και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Ακτή Βουλιαγμένης, σε μια μέρα που ο δυνατός νοτιάς χάρισε γενναιόδωρα κύματα και έντονη ενέργεια στη θάλασσα.

Μαθητευόμενοι, έμπειροι αθλητές και λάτρεις του σερφ αλλά και άλλων θαλάσσιων σπορ βρέθηκαν στο νερό για να απολαύσουν τις συνθήκες, με τις σανίδες να γεμίζουν τον ορίζοντα και το θέαμα να είναι συνεχές και ζωντανό.

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν με τον δικό τους τρόπο, άλλοι μέσα στα κύματα κι άλλοι έξω, καθισμένοι στην ακτή ή στα κοντινά καφέ, πίνοντας τον καφέ τους και παρακολουθώντας το σπορ με χαμόγελα και συζητήσεις, σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε γιορτή και έφερνε πιο κοντά την πόλη με τη θάλασσα.

