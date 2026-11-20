Ναρκωτικά και μια παράνομη σύνδεση με κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ αποκάλυψε αστυνομική έρευνα σε σπίτι στον οικισμό του Αγίου Ραφαήλ στις Σέρρες. Μια 23χρονη συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης για κατοχή ναρκωτικών και ρευματοκλοπή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών ερεύνησαν την κατοικία με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy». Βρήκαν και κατέσχεσαν μία συσκευασία με 5,7 γραμμάρια κοκαΐνης, μία με 2,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα και 285 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 23χρονη είχε τοποθετήσει καλώδιο σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω του οποίου τροφοδοτούσε παράνομα το σπίτι της με ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.