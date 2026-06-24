Στο προσκήνιο έρχεται η τοποθέτηση μαρμάρινης αναθηματικής πλάκας στη μνήμη του Γκότσε Ντέλτσεφ (1872-1903) από αγνώστους, στο εγκαταλελειμμένο χωριό Καρυές, ανατολικά της Ορεινής Σερρών, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία μεταδίδουν τη σχετική είδηση.

Η πλάκα τοποθετήθηκε στο μισοερειπωμένο κωδωνοστάσιο του χωριού, σημείο όπου ο Ντέλτσεφ σκοτώθηκε το 1903 από οθωμανικό απόσπασμα. Ο τάφος του παρέμεινε στο χωριό έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα οστά του μεταφέρθηκαν αρχικά στη Βουλγαρία και αργότερα στη σημερινή Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας lionnews.gr, η πλάκα φέρει τη μορφή του Ντέλτσεφ και αναγράφει στα βουλγάρικα: «Γκότσε Ντέλτσεφ. Σε αυτό το μέρος στις 4 Μαΐου 1903 έπεσε (1872–1903). Βούλγαρος επαναστάτης και βοεβόδας, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής της Σόφιας. Έζησε και αγωνίστηκε για την ελευθερία των Βουλγάρων στη Μακεδονία και την Αδριανούπολη. Αιώνια η μνήμη του!».

Το θέμα πήρε διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες σε μέσα ενημέρωσης της Σόφιας και των Σκοπίων, τα οποία δημοσίευσαν φωτογραφίες που απεικονίζουν δύο άνδρες να τοποθετούν την πλάκα στο καμπαναριό.

Το ζήτημα έφτασε μέχρι το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου. Η βουλευτής του κόμματος «Δημοκρατική Βουλγαρία», Ελισαβέτα Μπελομπράντοβα, κατέθεσε ερώτηση χαρακτηρίζοντας τον Ντέλτσεφ ως «κορυφαίο Βούλγαρο επαναστάτη» και υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μνημείο θα ενίσχυε την ελληνοβουλγαρική συνεργασία και την κοινή ιστορική μνήμη.

Η απάντηση της υπουργού Εξωτερικών της Βουλγαρίας, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρη και κράτησε αποστάσεις. Επεσήμανε ότι η τοποθέτηση οποιουδήποτε μνημείου σε ελληνικό έδαφος ρυθμίζεται αποκλειστικά από την ελληνική νομοθεσία και ότι απαιτείται ρητή και προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές της Ελλάδας.

«Χωρίς αυτές τις άδειες, κάθε σχετική ενέργεια θεωρείται παράνομη και μπορεί να επιφέρει ποινικές συνέπειες», υπογράμμισε η επικεφαλής της βουλγαρικής διπλωματίας.