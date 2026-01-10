«Πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πώς ήταν χτυπημένο… δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης που τον χτυπούσε», αυτό υποστήριξε ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες, δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση, για την οποία μέχρι στιγμής κατηγορείται ένας 16χρονος.

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, καθώς ανέφερε ότι υπάρχουν υποψίες για δράστες που δεν έχουν συλληφθεί: «Οι υποψίες μας ήταν πάντοτε ότι δεν είναι ένας ο δράστης, ότι υπάρχουν ένοχοι, οι οποίοι διαφεύγουν. Είναι σχεδόν αδύνατο να καταφερθούν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο».

«Έχουμε υπόψη μας κάποιο βιντεοληπτικό υλικό από τις πρώτες κάμερες, έχει σημασία να μην προτρέχουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Το παιδί δεν βρέθηκε σε ένα υπόγειο, σε μία αποθήκη. Βρέθηκε σε έναν ακάλυπτο χώρο έξω από την οικοδομή. Ζητάει η οικογένεια να ανοίξουν τα στόματα από παιδιά που ενδεχομένως να φοβούνται. Τα στοιχεία αφήνουν ερωτήματα», πρόσθεσε ο ίδιος, μιλώντας στο Mega.

Ο 16χρονος δράστης υποστηρίζει ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει

Όπως είναι γνωστό, ο 16χρονος κατηγορούμενος έχει ομολογήσει ότι χτύπησε το θύμα, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει και λέγοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι. Παράλληλα, δηλώνει μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του άτυχου αγοριού.

Εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθώς έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου.