Τηλεφώνημα από άτομο που συστήθηκε ως λογιστής και της υποσχέθηκε με τη συμμετοχή της σε επενδυτικά προγράμματα να αυξήσει την περιουσία της, δέχθηκε μια γυναίκα στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο «μαϊμού» λογιστής κατάφερε να πείσει την γυναίκα να του δώσει χρήματα. Συνεργός του πήγε στο σπίτι της κι αυτή του έδωσε μέσα σε σακούλες ένα ποσό μεγαλύτερο των 200 χιλιάδων ευρώ.

Το τελευταίο δεκαήμερο πολλοί είναι οι Σερραίοι σε όλο το Νομό που έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα από άτομα που προσποιούνται τους λογιστές και υπόσχονται επιδόματα και κέρδη με τη συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα.