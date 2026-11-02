Δέκα μετανάστες με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, ηλικίας από 21 έως 37 ετών, κατάφεραν χθες, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, το απόγευμα, να διαφύγουν από την Κλειστή Δομή στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή η απουσία τους, σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε μια ευρεία επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό τους απέδωσαν άμεσα καρπούς, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι οκτώ από τους δέκα δραπέτες.

Κενά ασφαλείας και ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η χθεσινή απόδραση αναδεικνύουν για ακόμα μία φορά τα σημαντικά ελλείμματα στην ασφάλεια της εγκατάστασης, όπου μέχρι χθες κρατούνταν συνολικά 125 άτομα.

Οι διαμένοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ανύπαρκτες υποδομές ασφαλείας και τα κατεστραμμένα συρματοπλέγματα και κατάφεραν να αποδράσουν αθόρυβα από τη δομή, παρόλο που οι αστυνομικοί λειτουργούν καθημερινά ως ανθρώπινες ασπίδες.

Το περιστατικό προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννη Κούνιου, ο οποίος κατήγγειλε τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στο Lionnews.

Πλέον, οι αστυνομικοί απαιτούν να κλείσει οριστικά η εγκατάσταση, επειδή αποδείχθηκε πρακτικά αδύνατο να φρουρηθεί με ασφάλεια.

Η δήλωση του Γιάννη Κούνιου:

«Έχουμε γίνει γραφικοί επαναλαμβάνοντας τις ίδιες προειδοποιήσεις. Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει και τα προβλήματα παραμένουν.

Πόσες ακόμη αποδράσεις πρέπει να σημειωθούν; Πόσα περιστατικά πρέπει να συμβούν; Πόσες φορές πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναδέλφων μας, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη Δομή δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες;

Η Ένωσή μας έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα και με κάθε τρόπο για τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, τα προβλήματα ασφαλείας και τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να υπηρετήσουν οι αστυνομικοί.

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση που ανακυκλώνεται, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Η θέση μας είναι πλέον ξεκάθαρη:

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ!»

Το σοβαρό αυτό περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά εξεγέρσεων και επεισοδίων που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες.