Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών με τον θάνατο του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Η νεκροψία – νεκροτομή έριξε φως στα τραγικά αίτια του θανάτου του ανήλικου Ρομά. Το μικρό αγόρι πέθανε από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, με την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα να βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Υπενθυμίζουμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και μια 43χρονη Ρομά, η οποία ήταν η ιδιοκτήτρια σπιτιού που διέπραττε ρευματοκλοπή, περνώντας ένα καλώδιο πάνω από το νερό, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

Δείτε το βίντεο από αρδευτικό κανάλι με το καλώδιο να περνά απροστάτευτο πάνω από το νερό:

Εξετάζεται πως το «γυμνό» καλώδιο της ρευματοκλοπής ήταν εκείνο που οδήγησε στον θάνατο τον 10χρονο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Μαΐου, η μητέρα του 10χρονου αντιλήφθηκε πως έλειπε από το σπίτι και ξεκίνησε να τον αναζητά. Συγγενείς έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις Αρχές και λίγο αργότερα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας βρήκαν τον ανήλικο μέσα στο νερό χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.