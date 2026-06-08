Σέρρες: Χειροπέδες σε σπείρα που παρίστανε τους Εφοριακούς – Είχαν αρπάξει 32.000 ευρώ.

Τέλος στη δράση τριών τηλεαπατεώνων -ανάμεσά τους και ένας ανήλικος- έβαλε η Ασφάλεια Σερρών. Με τη «μέθοδο του λογιστή» ξάφρισαν ηλικιωμένη και πιάστηκαν στα πράσα, πριν εξαπατήσουν το επόμενο θύμα τους.

Τέλος στη δράση μιας καλοκουρδισμένης εγκληματικής ομάδας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες έβαλαν οι αστυνομικές Αρχές στις Σέρρες. Η οργανωμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη τριών μελών της σπείρας –ενός άνδρα, μιας γυναίκας και ενός ανήλικου– οι οποίοι ξάφριζαν ανυποψίαστους πολίτες. Μέχρι στιγμής, η επιβεβαιωμένη λεία τους ανέρχεται στις 32.000 ευρώ.

Το «θέατρο» με την Εφορία και η παγίδα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε όταν έβαλαν στο στόχαστρο έναν άνδρα στις Σέρρες. Το σχέδιο εξελίχθηκε σε δύο φάσεις:

Η «Λογίστρια»: Αρχικά, η γυναίκα της σπείρας τηλεφώνησε στο θύμα προσποιούμενη τη λογίστρια, ισχυριζόμενη ότι υπάρχει επείγουσα εκκρεμότητα με την Εφορία, την οποία μπορούσε να διευθετήσει.

Ο «Εφοριακός»: Στη συνέχεια, ο άνδρας συνεργός τηλεφώνησε ως υπάλληλος της Εφορίας και, ασκώντας ψυχολογική πίεση, έπεισε το θύμα να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή.

Οι δράστες απαίτησαν το ποσό των 23.500 ευρώ, πέντε χρυσές λίρες και κοσμήματα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κινήθηκαν αστραπιαία. Έστησαν επιχείρηση-παγίδα και συνέλαβαν επ’ αυτοφόρω τους τρεις δράστες, την ώρα που ετοιμάζονταν να παραλάβουν τα χρήματα.

Το προηγούμενο θύμα με λεία 32.000 ευρώ

Από την αστυνομική προανάκριση αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα είχε ξαναχτυπήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, στις 3 Ιουνίου, με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, παγίδευσαν μια ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή του Νομού Σερρών, αποσπώντας της όλες τις οικονομίες της, ύψους 32.000 ευρώ.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την ταυτοποίηση τυχόν ασύλληπτων συνεργών, αλλά και για τη διαπίστωση της συμμετοχής της σπείρας, σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις στη Μακεδονία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ