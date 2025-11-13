Στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών οδηγήθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι 30 μετανάστες, οι οποίοι συνελήφθησαν για τα επεισόδια στη Δομή στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και δόθηκε ρητή δικάσιμος για αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2025, στις 11 το πρωί.

Σημειώνεται ότι η δικογραφία αφορά τα – κατά περίπτωση αδικήματα – της στάσης κρατουμένων, της απόπειρας απόδρασης, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία κανένας από τους μετανάστες δεν κατάφερε να αποδράσει. Ισχυρές Αστυνομικές Δυνάμεις παραμένουν στη δομή.

Πηγές: EpilogesTv, LionNews