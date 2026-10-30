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Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά στις Σέρρες, όταν έπεσε αναβατόριο ανοιχτού τύπου, στο οποίο βρίσκονταν επάνω.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 12.30 μ.μ. και τραυματίστηκαν η 56χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος και μία 29χρονη γυναίκα.
Σημειώνεται ότι το αναβατόριο χρησιμοποιείτο για τις ανάγκες του καταστήματος και τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ ισογείου και υπογείου. Τις γυναίκες, η κατάσταση της υγείας των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία, παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και τις μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών.