Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά στις Σέρρες, όταν έπεσε αναβατόριο ανοιχτού τύπου, στο οποίο βρίσκονταν επάνω.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 12.30 μ.μ. και τραυματίστηκαν η 56χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος και μία 29χρονη γυναίκα.

Σημειώνεται ότι το αναβατόριο χρησιμοποιείτο για τις ανάγκες του καταστήματος και τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ ισογείου και υπογείου. Τις γυναίκες, η κατάσταση της υγείας των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία, παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και τις μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών.