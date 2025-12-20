Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω χθες ( 19/12), το βράδυ, από Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, για διάρρηξη διαμερίσματος στις Σέρρες. Οι δράστες, αφού παραβίασαν την είσοδο του διαμερίσματος, αφαίρεσαν δύο ρολόγια συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή, εντόπισαν το όχημα των δραστών και επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν. Οι συλληφθέντες, προσπαθώντας να διαφύγουν, ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά ακινητοποιήθηκαν λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθησαν.

Η έρευνα των Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, αποκάλυψε ότι την ίδια ημέρα είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας από ένα όχημα, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου 2025 είχαν διαρρήξει άλλη οικία στην περιοχή των Σερρών, από την οποία έκλεψαν κοσμήματα, ρολόγια αξίας 10.000 ευρώ και το ποσό των 500 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο όχημα των δραστών, βρέθηκαν τα κλεμμένα ρολόγια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία επιστράφηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Επίσης, κατασχέθηκαν το όχημα, δύο κουκούλες, ένα ζευγάρι γάντια και δύο κατσαβίδια που βρέθηκαν στο εσωτερικό του.

Οι συλληφθέντες, μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας που σχηματίστηκε εις βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.