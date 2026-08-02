Στη σύλληψη ενός 23χρονου προχώρησαν Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στις Σέρρες.

Ο νεαρός άνδρας μετέφερε με το αυτοκίνητό του πέντε άνδρες ξένης καταγωγής χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονταν στοιβαγμένοι στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.

Άρνηση ελέγχου και καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες, χθες Σάββατο (01/08).

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο 23χρονος και του έκαναν σήμα για έλεγχο, με τον νεαρό οδηγό να αρνείται να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών και να αναπτύσσει ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 23χρονος συνελήφθη.

Στοιβαγμένοι στο πορτ μπαγκάζ

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι ο 23χρονος είχε μετατρέψει το όχημά του σε μέσο παράνομης διακίνησης, μεταφέροντας συνολικά πέντε άνδρες ξένης καταγωγής, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Τα τέσσερα άτομα βρέθηκαν στον χώρο των αποσκευών, ενώ ένα άτομο επέβαινε στην καμπίνα του οχήματος.

Βαριές κατηγορίες και κατασχέσεις

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά-προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια και εγκληματική οργάνωση.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο μεταφοράς καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.