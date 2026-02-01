Εκχιονιοστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άνδρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονται στον δρόμο Σερρών – Λαϊλιά και βοηθούν οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματά τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το Χιονοδρομικό Κέντρο.

Οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες, άφησαν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου, και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπάρχει στη διαδρομή από και προς το Χιονοδρομικό Κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου. «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το Χιονοδρομικό Κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών.