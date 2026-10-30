Στοχευμένη και αιφνιδιαστική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, με τη συνδρομή ανδρών της ΟΠΚΕ και των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Τα ευρήματα των Αρχών

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στους χώρους της φυλακής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4,2 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο μαχαίρια, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία συσκευή Wi-Fi εξοπλισμένη με κάρτα SIM.

Τρεις συλλήψεις κρατουμένων

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις κρατούμενοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα εν λόγω παράνομα αντικείμενα.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει και διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.