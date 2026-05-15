Επεισόδια σημειώθηκαν στις Σέρρες μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας το μεσημέρι της Παρασκευής (15/05).

Στο βίντεο φαίνεται η ένταση, με τους άνδρες των ΜΑΤ να σπρώχνουν τους αγρότες. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ένας αγρότης λιποθύμησε έπειτα από ρίψη χημικού, από αστυνομικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν με τα πόδια προς το τελωνείο του Προμαχώνα, όταν συνάντησαν το μπλόκο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αγρότες στις Σέρρες βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να διαδηλώσουν για τα προβλήματα στον κλάδο. Καταγγέλλουν ότι οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί από την κυβέρνηση δεν έχουν υλοποιηθεί.