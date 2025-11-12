Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Εξέγερση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Epiloges.TV , μετανάστες που διαμένουν στη δομή, έκοψαν τα συρματοπλέγματα του φράκτη και διέφυγαν ενώ σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι μετανάστες που κατέστρεψαν την περίφραξη της δομής περιορίστηκαν στο εσωτερικό από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άναψαν φωτιά σε ρούχα στον προαύλιο χώρο, η οποία όμως δεν επεκτάθηκε.

Η αστυνομία προχώρησε σε 29 συλλήψεις, κυρίως Αιγυπτίων, στο πλαίσιο της εξέγερσης. Από αυτούς, τρεις φέρονται να κατηγορούνται και για απόπειρα απόδρασης, καθώς επιχείρησαν να διαφύγουν.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα, ενώ ένας άλλος δέχθηκε δάγκωμα κατά τη διάρκεια προσαγωγής.

Στη δομή φιλοξενούνται κυρίως μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, ενώ, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, ορισμένοι από αυτούς παρουσιάζουν παραβατικές συμπεριφορές, καθώς οι αιτήσεις ασύλου τους έχουν απορριφθεί.

Το τελευταίο διάστημα, ο αριθμός των κρατουμένων στη δομή είχε αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας περίπου τους 900 ανθρώπους, αφού εκεί μεταφέρονταν πολλοί νεοεισερχόμενοι από την Κρήτη. Παρά την συνεχή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, οι αρχές εκτιμούν ότι η ένταση που ξέσπασε δεν αποτέλεσε αιφνιδιασμό, αλλά μάλλον ένα αναμενόμενο ξέσπασμα λόγω του υπερπληθυσμού και της παρατεταμένης παραμονής των μεταναστών.