Η νύχτα στη κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες σημαδεύτηκε από νέα σοβαρά επεισόδια, επιβεβαιώνοντας το παρατεταμένο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Χθες , Σάββατο 29 Αυγούστου, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και γκρεμίζοντας τμήμα της περίφραξης στην προσπάθειά τους να αποδράσουν.

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων με τη χρήση χημικών επέτρεψε τον έλεγχο της κατάστασης, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει βαθύτερο, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι καταγγέλλουν τις συνθήκες διαβίωσης και τη μακρόχρονη παραμονή τους, που για αρκετούς ξεπερνά τον ένα χρόνο.

Υπερπληθυσμός και διαλυμένες υποδομές

Το περιστατικό αυτό αποτελεί τον πιο πρόσφατο κρίκο σε μια σειρά βίαιων ξεσπασμάτων. Μόλις το Σάββατο 22 Αυγούστου, προηγούμενη εξέγερση είχε ως αποτέλεσμα τη διαφυγή περίπου 40 ατόμων —εκ των οποίων 13 εξακολουθούν να διαφεύγουν— ενώ ανάλογης έντασης επεισόδια είχαν σημειωθεί και τον περασμένο Νοέμβριο.

Όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος, οι καταστροφές στις υποδομές έχουν οδηγήσει σε ακραίο υπερπληθυσμό, καθώς 350 άτομα στοιβάζονται πλέον σε μία μόνο πτέρυγα, χωρητικότητας μόλις 200 ατόμων.

Η Ένωση Αστυνομικών ζητά την άμεση διακοπή της λειτουργίας της δομής, τονίζοντας πως είναι αδύνατον να διατηρηθεί η ασφάλεια αποκλειστικά με την παρουσία αστυνομικών, όταν οι φυσικές υποδομές έχουν διαλυθεί.

Σύγκρουση φορέων για το μέλλον της δομής

Την ίδια στιγμή, το μέλλον της κλειστής δομής έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των τοπικών παραγόντων. Από τη μία πλευρά, ο Δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος, ζητά το οριστικό κλείσιμο του κέντρου, μετά από ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου.

Από την άλλη πλευρά, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, Μακάριος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, εκφράζει την αντίθεσή του στο κλείσιμο, προτείνοντας την μετατροπή της δομής σε ανοιχτού τύπου, όπως λειτουργούσε στο παρελθόν.

Παρά την πρόσκαιρη ηρεμία που επικρατεί σήμερα στον χώρο υπό την αυστηρή επιτήρηση ενισχυμένων αστυνομικών δυνάμεων, η ανάγκη για μια οριστική θεσμική λύση καθίσταται πλέον επιτακτική.

Πηγή: thesspost