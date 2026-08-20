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Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 17:45 το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου, στη Νέα Πέτρα Σερρών.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Επιπλέον, υπάρχει η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.