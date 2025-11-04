Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Καθ’ οδόν γέννησε μία γυναίκα την ώρα που μεταφερόταν στο νοσοκομείο Σερρών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών κατά τη διάρκεια της διακομιδής της με το ασθενοφόρο, ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό.

Η ετοιμόγεννη γυναίκα προηγουμένως είχε πάει στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας και από εκεί δόθηκε η εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Δυστυχώς η διαδικασία του τοκετού μέσα στο ασθενοφόρο δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη, ενώ το μωρό παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής, αμέσως μόλις ήρθε στη ζωή.

Γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο, το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα και μπήκε στην θερμοκοιτίδα όπου παρακολουθείται από τους παιδιάτρους. Είναι πιθανό λόγω προωρότητας, να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας.

Πηγή: ERT Σερρών