Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης διάρκειας περίπου μίας ώρας τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου σε τμήμα της πόλης των Σερρών και σε γύρω χωριά του Δήμου.

Η βλάβη δεν οφειλόταν σε καιρικές συνθήκες ή τεχνική βλάβη του δικτύου, αλλά στην εισβολή ενός κουναβιού στον υποσταθμό υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ!

Το χρονικό του βραχυκυκλώματος στο Σκούταρι

Το απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:00 το πρωί, όταν το μικρό τετράποδο κατάφερε να διεισδύσει στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, στην περιοχή του Σκουτάρεως Σερρών.

Καθώς κινούταν ανάμεσα στα εξαρτήματα των εγκαταστάσεων, το ζώο ήρθε σε επαφή με στοιχεία υψηλής τάσης. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση και ακαριαίο βραχυκύκλωμα, που στοίχισε τη ζωή στο άτυχο κουνάβι.

Η εκκένωση ενεργοποίησε τα συστήματα προστασίας, θέτοντας αμέσως εκτός λειτουργίας τον κεντρικό μετασχηματιστή.

Αυτό είχε ως συνέπεια να διακοπεί η τροφοδοσία στις γραμμές που ηλεκτροδοτούν το κεντροδυτικό τμήμα της πόλης των Σερρών, καθώς και αρκετά χωριά του Δήμου.

Η άμεση κινητοποίηση των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ

Τα συστήματα ασφαλείας του δικτύου σήμαναν συναγερμό στο κέντρο ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ. Τεχνικά συνεργεία μετέβησαν άμεσα στον υποσταθμό στο Σκούταρι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της αιτίας του προβλήματος.

Οι τεχνικοί απομάκρυναν το ζώο και διενήργησαν τους απαραίτητους ελέγχους στον εξοπλισμό για να διαπιστώσουν αν υπήρξαν περαιτέρω υλικές ζημιές στον μετασχηματιστή.

Αφού επιβεβαιώθηκε η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ξεκίνησε η σταδιακή επαναφορά του ρεύματος.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως γύρω στις 06:15 το πρωί, περιορίζοντας τη συνολική διάρκεια της διακοπής σε περίπου μία ώρα.