Τον δρόμο για άλλες δομές της χώρας πήραν και οι τελευταίοι 44 μετανάστες (την Παρασκευή είχαν φύγει 22) που είχαν απομείνει στην κλειστή δομή στη θέση Κλειδί του Δήμου Σιντικής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η δομή είναι πλέον άδεια, κάτι που αφήνει ικανοποιημένους όλους, όσοι είχαν επισημάνει το πρόβλημα που δημιουργείται στην περιοχή από τη λειτουργία της δομής.

Οι αστυνομικοί και εργαζόμενοι στην ανοιχτή δομή, γινόταν καθημερινά μάρτυρες της έντασης που δημιουργούνταν, μερικές φορές με επεισόδια, καταστροφές και απόπειρα αποδράσεων.

Στην περιοχή παραμένει η Ελεγχόμενη ανοιχτή δομή με 300 μετανάστες και το κέντρο καταγραφής. Έτσι επανέρχεται στους ρυθμούς του 2020 όταν είχε ανοίξει πρώτη φορά. Από τους πρώτους που είχαν μιλήσει ανοιχτά για την προβληματική λειτουργία της κλειστης δομής ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Σερρών Γιάννης Κούνιος με την Ένωση να αποστέλλει συχνά επιστολές στους αρμοδίους και να ζητά το κλείσιμο της.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Σερρών Γιάννης Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών τόνισε: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη σημερινή απομάκρυνση και των τελευταίων κρατουμένων μεταναστών από τη Δομή της Σιντικής. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δίνει τέλος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν επί μακρόν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, συχνά υπό αντίξοες και επισφαλείς συνθήκες. Ελπίζουμε η επόμενη ημέρα να συνοδευτεί από ουσιαστικές αποφάσεις, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των αστυνομικών και οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης».