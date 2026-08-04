Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου ενός 68χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στις Σέρρες, σε μια υπόθεση που πλέον εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής έχει αναλάβει την προανάκριση, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ενισχύουν το ενδεχόμενο ο θάνατος να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου 2026, όταν ο γιος του 68χρονου επισκέφθηκε την κατοικία του και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στην κατάθεσή του, ο γιος του θύματος ανέφερε πως η τελευταία φορά που είχε δει τον πατέρα του ήταν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου, όταν δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας ή βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η ιατροδικαστική και η κατεύθυνση των αρχών

Καθοριστική εξέλιξη στην έρευνα αποτέλεσε η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατος προκλήθηκε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται σε πλήγμα από θλων όργανο. Το πόρισμα αυτό άλλαξε την κατεύθυνση της έρευνας, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον χώρο του διαμερίσματος, προκειμένου να διαφυλαχθούν όλα τα πιθανά αποδεικτικά στοιχεία. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν ενδελεχείς έρευνες για τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού, με στόχο να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 68χρονος.

Παρά το γεγονός ότι στο εσωτερικό της κατοικίας δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη αναστάτωσης ή παραβίασης που να παραπέμπουν σε διάρρηξη ή βίαιη είσοδο, το στοιχείο αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα τους ερευνητές και καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σύνθετη. Παράλληλα, εξετάζεται και η πληροφορία που έδωσε ο γιος του θύματος, σύμφωνα με την οποία ο πατέρας του είχε πέσει θύμα διάρρηξης πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών, ενώ μέχρι στιγμής όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.