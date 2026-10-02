Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, στοιχίζοντας τη ζωή σε μία 85χρονη γυναίκα.

Η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο στο οποίο κοιμόταν η ηλικιωμένη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της εντός της οικίας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 85χρονη υπέκυψε.

Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Σερρών διακομίστηκε ο 57χρονος γιος της, ο οποίος παρουσίασε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.