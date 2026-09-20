Τραγωδία σημειώθηκε χθες, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις Σέρρες, με έναν 40χρονο να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο. Το μοιραίο τροχαίο συνέβη περίπου στις 6.30 το απόγευμα, όταν το αυτοκίνητο του 40χρονου κινούνταν επί της επαρχιακής οδού Σερρών – Νιγρίτας.

Φτάνοντας στο 3,5 χιλιόμετρο του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, η πορεία του οχήματος άλλαξε δραματικά.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα πρώτα στοιχεία για το συμβάν, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το αυτοκίνητο βγήκε από το οδόστρωμα με σφοδρότητα, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον οδηγό, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να επιληφθούν της κατάστασης. Πλέον, το βάρος πέφτει στη διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν στην απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου, εξετάζοντας κάθε ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών, προκειμένου να πέσει πλήρες φως στις συνθήκες της τραγωδίας.