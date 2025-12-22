Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παραλίμνιο Σερρών.

Aυτοκίνητο παρέσυρε 50χρονο άνδρα, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν φορούσε ανακλαστικά ρούχα, ο δρόμος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος και ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, ενώ επιπλέον το τελευταίο διάστημα γίνονται έργα, που κάνουν τη διέλευση ακόμη πιο δύσκολη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: LionNews