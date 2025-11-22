Σε τραγωδία εξελίχθηκε υπόθεση ενός αγνοούμενου 86χρονου κυνηγού στις Σέρρες.

Ο 86χρονος αγνοούνταν από το πρωί της Παρασκευής και οι εθελοντές διάσωστες που συμμετείχαν στις έρευνες είχαν την περιοχή του Καλόκαστρου Σερρών «φύλλο και φτερό».

Δυστυχώς, ο 86χρονος εντοπίστηκε σήμερα στις 08.30 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντών διασωστών.

Ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει με το μηχανάκι του χθες το πρωί από το σπίτι του -πιθανότατα για κυνήγι- και μέχρι αργά το μεσημέρι δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Την αστυνομία ειδοποίησε η η οικογένειά του στις 16:00 το απόγευμα και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού του.

Τέλος, σημειώνεται πως στις έρευνες εκτός από την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική συμμετείχαν εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ).

Η ανάρτηση των εθελοντών όταν εντοπίστηκε νεκρός ο 86χρονος:

Πηγή: Epiloges