Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί την προηγούμενη Δευτέρα από αυτοκίνητο, καθώς κινούταν πεζός στην πόλη των Σερρών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 46χρονος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαριά του τραύματα.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που κατηγορείται επιπλέον ότι εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος.

Μετά τη σύλληψή του κλήθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές των Σερρών και με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ