Ένας 48χρονος συνελήφθη στις Σέρρες, την ώρα που πήγε να παραλάβει δέμα με ναρκωτικά, από εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δέμα είχε αποσταλεί από το εξωτερικό και περιείχε 747,2 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy» ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες κάνναβης και συγκεκριμένα 17,36 γραμ. ακατέργαστης και 55,84 γραμ. κατεργασμένης («σοκολάτα»), όπως επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.