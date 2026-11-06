Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Σερρών, ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του τον περασμένο Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από την έκδοση σχετικού εντάλματος, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απέρριψε τα όσα του αποδίδονται, δηλώνοντας κατηγορηματικά αθώος. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν στάθηκαν ικανοί να πείσουν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν από κοινού την προσωρινή του κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικία του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου. Όπως έδειξε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός του προήλθε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από βαρύ χτύπημα με θλών όργανο.