Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η καθηγήτρια και διευθύντρια στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με χαρτοταινία έναν 13χρονο μαθητή και ζήτησε αρχικά από τη δίδυμη αδελφή του και κατόπιν από άλλους μαθητές να του δέσουν επίσης τα χέρια.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης.

Στο φως έρχονται ολοένα και περισσότερα στοιχεία για το κλίμα που επικρατούσε στο σχολείο στο Νέο Σούλι Σερρών, όπου η καθηγήτρια και ταυτόχρονα διευθύντρια του σχολείου συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, ύστερα από καταγγελία της μητέρας του μαθητή.

Όπως προκύπτει, είχαν προηγηθεί επανειλημμένα παράπονα τόσο από μαθητές όσο και από γονείς για τη συμπεριφορά της.

Μετά τις σοβαρές καταγγελίες και τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον Δήμο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί εκπαιδευτικοί είχαν αρνηθεί να αναλάβουν διδακτικό έργο στο συγκεκριμένο σχολείο, επικαλούμενοι το βαρύ κλίμα και τις αναφορές που είχαν γίνει εναντίον της.

Παράλληλα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι ορισμένοι μαθητές χρειάστηκε να απευθυνθούν σε ψυχολόγο, εξαιτίας της συμπεριφοράς της εν λόγω εκπαιδευτικού.

Πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη καθηγήτρια θεωρούνταν αποτελεσματική στο έργο της, ωστόσο τα τελευταία τρία χρόνια είχαν αρχίσει να καταγράφονται συστηματικά παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο φερόταν στους μαθητές.

Λίγο πριν από τις γιορτές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του σχολείου, προχώρησε σε έγγραφη καταγγελία, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ίδια στην απολογία της υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε ως… αστείο και χρησιμοποιήθηκε ως… διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι.

«Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδερφή του, ότι εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα», δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

Από την πλευρά της η μητέρα του 13χρονου μαθητή ανέφερε: «Νοιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας».

