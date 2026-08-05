Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διαλεύκανση του θανάτου του 68χρονου στις Σέρρες, καθώς τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής άλλαξαν άρδην τα δεδομένα της υπόθεσης, αποδίδοντας την απώλειά του σε εγκληματική ενέργεια.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του από τον γιο του, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Ο ίδιος ανέφερε πως είχε επισκεφθεί τον πατέρα του το προηγούμενο βράδυ και ήταν καλά στην υγεία του. Καθώς η πρώτη αυτοψία των αστυνομικών στο σημείο δεν επέτρεπε τον δια γυμνού οφθαλμού προσδιορισμό των αιτίων, ο χώρος αποκλείστηκε και διατάχθηκε αμέσως ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδωσε νέα διάσταση στις έρευνες, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος προήλθε από σοβαρή εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Το τραύμα προκλήθηκε πιθανότατα από ισχυρό πλήγμα με θλων όργανο, όπως σφυρί ή μάτσολα.

Σε συνέχεια των αποκαλύψεων αυτών, κλιμάκιο αξιωματικών και στελεχών της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε εξονυχιστική έρευνα στο σπίτι του 68χρονου για τον εντοπισμό κρίσιμων στοιχείων.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια προσαγωγή ούτε υπάρχει επίσημα κάποιος ύποπτος, ενώ το όργανο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί εντός της οικίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε αναστατωμένο, με τον γιο του θύματος να δηλώνει στους αστυνομικούς ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί διάρρηξη στον χώρο. Οι έρευνες συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: thestival