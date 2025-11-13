Στον εισαγγελέα οδηγούνται την Πέμπτη οι 30 μετανάστες που κρατούνται στην κλειστή δομή Σιντικής στη θέση «Κλειδί», οι οποίοι το απόγευμα της Τετάρτης προκάλεσαν επεισόδια.

Για τους 30 μετανάστες, από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, σχηματίζεται δικογραφία για στάση, ενώ κάποιοι κατηγορούνται για απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και σωματικές βλάβες.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία κανένας από τους μετανάστες δεν κατάφερε να αποδράσει. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στη δομή.

